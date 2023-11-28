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Sanchez şoku

Kolombiyalı yıldız sahalardan 1 ay uzak kalacak. Alanya maçında sakatlanan Sanchez'de korkulan oldu. Başarılı oyuncunun yerine Nelsson oynayacak. Abdülkerim'in yetişmesi için de yoğun mesai var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Sanchez şoku

Galatasaray'da Manchester United mücadelesi öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Alanyaspor maçında sakatlık geçiren Davinson Sanchez'in durumu netlik kazandı. Sarı- kırmızılı kulüp, Kolombiyalı oyuncunun MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Savunmada başarılı performans gösteren 27 yaşındaki oyuncunun sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Pendik, Adana Demir, Sivas, Karagümrük ve Kopenhag maçlarını kaçıracak Kolombiyalı, 24 Aralık'taki F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Yokluğunda ise Nelsson, ManU karşısında ilk 11'de yer alacak. Son maçta olmayan Abdülkerim'in de tedavisi sürüyor. Başarılı oyuncunun kritik sınava hazır hale gelmesi için yoğun mesai harcanıyor. Böylece geçen sezon şampiyon kadronun ikilisi, Davinson'un yokluğunda yeniden partner olacak.

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