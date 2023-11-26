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Tribünler doldu

İç sahada oynayan Galatasaray'da taraftarlar, Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Tribünler doldu

İstanbul'daki soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı ve 90 dakika tam destek verdi.

ASLANTEPE FARKI

Alanyaspor'u farklı mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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