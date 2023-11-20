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Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in geleceği netleşiyor. Yaz transfer döneminde ismi Arabistan kulüpleriyle anılan tecrübeli futbolcu kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:31
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Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon, Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Belçikalı futbolcu, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Mertens, özellikle lider vasıflı bir oyuncu olmasıyla hem saha içi, hem de saha dışında Cimbom için kilit bir isim oldu.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilerleyen yaşı ve yeni transferlerin ardından Okan Buruk tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Yıldız oyuncu, bu sezon beklentilerin altında bir görüntü çizdi.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens'in geleceği merak konusu oldu.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Arabistan'dan cazip bir teklif gelmesi halinde Mertens'in satılmasını düşünüyor.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Belçikalı yıldız ise sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini tamamlamayı planlıyor.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Mertens'in yedek kalmayı sorun etmeyeceğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Dries Mertens, geçen sezon lig ve kupada çıktığı 33 maçta 7 gol, 4 asist kaydetti.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Bu yıl ligde 6'sı ilk 11 olmak üzere forma giydiği 10 maçta golle buluşamazken, 3 asist yaptı.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol 1 asist kaydederek takımının Devler Ligi'ne katılmasında pay sahibi oldu.

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