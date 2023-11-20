Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını verdi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon, Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon, Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı.
Belçikalı futbolcu, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Mertens, özellikle lider vasıflı bir oyuncu olmasıyla hem saha içi, hem de saha dışında Cimbom için kilit bir isim oldu.
36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilerleyen yaşı ve yeni transferlerin ardından Okan Buruk tarafından rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor.
Yıldız oyuncu, bu sezon beklentilerin altında bir görüntü çizdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens'in geleceği merak konusu oldu.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Arabistan'dan cazip bir teklif gelmesi halinde Mertens'in satılmasını düşünüyor.
Belçikalı yıldız ise sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini tamamlamayı planlıyor.
Mertens'in yedek kalmayı sorun etmeyeceğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.
Dries Mertens, geçen sezon lig ve kupada çıktığı 33 maçta 7 gol, 4 asist kaydetti.
Bu yıl ligde 6'sı ilk 11 olmak üzere forma giydiği 10 maçta golle buluşamazken, 3 asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol 1 asist kaydederek takımının Devler Ligi'ne katılmasında pay sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi grup etabında ise 3 maçta forma giyerken gol ve asist üretemedi.