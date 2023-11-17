TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile ilgili yol haritasını belirledi.
Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile ilgili yol haritasını belirledi.
Sarı-Kırmızılılar, öncelikle Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir kulübe kiralamak istiyor.
Takvim'de yer alan haberde Nelsson'un kiralık gideceği takımda başarılı olmasını ve yeniden piyasa değerini bulmasını isteyen yönetim, sezon sonunda ise futbolcuyu hedeflediği gelir karşılığında satmayı planlıyor.