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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Son dakika Galatasaray haberleri: Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson için ayrılık çanları çalmaya başladı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncudan yüksek bonservis bedeli kazanmak için farklı bir formülü devreye sokacak. İşte detaylar... | GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile ilgili yol haritasını belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Sarı-Kırmızılılar, öncelikle Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir kulübe kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Takvim'de yer alan haberde Nelsson'un kiralık gideceği takımda başarılı olmasını ve yeniden piyasa değerini bulmasını isteyen yönetim, sezon sonunda ise futbolcuyu hedeflediği gelir karşılığında satmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi ilk 11'de düzenli oynayamadığı için oldukça mutsuz.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Nelsson'un güncel piyasa değeri 19 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Nelsson planı! Bonservisiyle...

Danimarkalı oyuncu da ayrılmaya sıcak bakıyor.

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