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Kingsley Coman'dan Galatasaray itirafı! "Atmosfer inanılmazdı"

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:03
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Kingsley Coman'dan Galatasaray itirafı! "Atmosfer inanılmazdı"

Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız futbolcu Kingsley Coman, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜREKLİ OYNAMAK İSTEYECEĞİNİZ BİR ATMOSFER"

Fransız televizyonundan Canal Plus'a konuşan Kingsley Coman, "Galatasaray deplasmanı, inanılmaz bir maçtı. Özellikle stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip o stadyum. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissetirdi." şeklinde konuştu.

"KULAK ZARI İÇİN KÖTÜ"

Galatasaray'ın stadyumundaki atmosferin büyük fark yarattığını belirten Kingsley Coman, "Her ne kadar kulak zarını ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Kingsley Coman, İstanbul'da Bayern Münih'in Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.

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