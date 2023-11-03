Kaan Ayhan'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından sarı-kırmızılılardan Kaan Ayhan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI:

Kazandık, en önemli şey bu. Yoğun fikstürde galibiyetin önemini görüyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe de yüksek tempoda devam ediyor. Beraberliğe oynamak gibi bir durum yok.

Duran toptan gol yedik, basit bir goldü. Lucas Torreira ile her geçen gün daha iyi anlaşıyoruz. Ne zaman, nerede topla buluşacağımı öğrenmeye başladım. Lucas'ın geçen seneden bir oyunu var, ben de ona ayak uyduruyorum. Arkadaşlarımı tebrik ederim.