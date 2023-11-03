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Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Tanguy Ndombele krizi yaşanıyor. Fizik yapısı nedeniyle eleştirilen Fransız futbolcu, şimdiye kadar bekleneni veremedi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden iyice düşen 26 yaşındaki oyuncu ile devre arasında yolların ayrılmasına karar verilmişti. Ayrılık listesine konan Ndombele hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. Peki şimdi ne olacak? İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 12:14
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tanguy Ndombele, performansıyla eleştiriliyor.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız futbolcu, beklenen futbolu sahaya yansıtamadı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

FİZİK YAPISI TEPKİ ÇEKİYOR!
Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Ndombele'nin fiziki yapısı da tepki çekiyor.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Fazla kiloları bulunduğu belirtilen Fransız oyuncu bu konuda yoğun eleştiri aldı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Bazı medya organlarında çıkan haberlere göre; Ndombele'nin sağlıksız beslendiği ve Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Transfer olduğundan beri istenen form düzeyine gelemeyen Ndombele, iyice gözden düştü.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılık listesine girdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Galatasaray yönetimininin devre arasında yolları ayırmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

Ndombele'yi Tottenham'a geri gönderip yeni bir orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Transfere büyük engel

TOTTENHAM'A DÖNMEYECEK!
The Athletic'te yer alan habere göre; Ndombele'nin devre arasında Tottenham'a geri dönmesi mümkün değil.

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