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Galatasaray Rize'ye geldi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı kafile Rize'ye geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 21:08
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Galatasaray Rize'ye geldi!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında cumartesi günü yarın saat 19.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için saat 19.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Sarı kırmızılıları havalimanında bir grup Galatasaraylı taraftar karşıladı. Havalimanında çiçekle karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Galataray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Muslera, Angelino, Eyüp, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, İcardi, Mertens, Zaha, Günay, Tete, Halil, Hakim, Kaan, Nelsson, Oliveira, Torreira, Abdülkerim, Barış, Kazımcan, Boey, Bakambu."

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