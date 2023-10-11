Gelir katlandı

Galatasaray Kulübü ile Daikin firması arasında 3 yıllık kadın voleybol takımı isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Düzenlenen törene Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ile Daikin CEO'su Hasan Önder katıldı. Bu sezon Avrupa'da başarı hedeflediklerini aktaran Cibara, "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Challenge Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde kadınlarda ilk 4'ü zorlayacağız. Kadınlarda sponsorluk gelirlerinde hedefimize ulaşıyoruz. Şu an geçen senenin 6 katı oldu. Erkeklerde de yeni sponsorluklarımız olacak" diye konuştu.