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Bayern Münih'ten Neuer açıklaması! Galatasaray maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 3. maçında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Alman devinde uzun süredir formasından uzak kalan yıldız file bekçisi Manuel Neuer hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Bavyera ekibinde sportif direktör Chrishtoph Freund, deneyimli eldivenin Galatasaray maçında sahada olabileceğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 14:38
Bayern Münih'ten Neuer açıklaması! Galatasaray maçında...

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Bayern Münih'te önemli bir gelişme yaşandı.

Alman ekibinin sportif direktörü Chrishtoph Freund, takımın deneyimli file bekçisi Manuel Neuer'in bu karşılaşmada sahada olabileceğini söyledi.

"KALEDE OLABİLİR"

Freund, "Manuel Neuer, ya Mainz ya da Galatasaray maçında kalede olacak." açıklamasında bulundu.

Aralık 2022'de kayak kazası geçiren ve ayağı kırılan Neuer, o tarihten bu yana formasından uzak kalmıştı.

Bayern Münih, milli maçların ardından 21 Ekim'de ligde Mainz ile karşılaşacak. Alman ekibi, 24 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak.

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