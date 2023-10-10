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Sanchez formayı tapuladı

Kolombiyalı, oynadığı futbolla Nelsson'u gölgede bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Sanchez formayı tapuladı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, kısa süre içerisinde kalitesini kanıtladı. Sarı-kırmızılı takımın, Sergio Ramos gelmeyince 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper, hem defans hem ofans katkısıyla formayı kaptı. Galatasaray, Sanchez'in forma giydiği hiçbir mücadeleyi kaybetmediği gibi 4'ünden de galibiyetle ayrıldı. Manchester United deplasmanında yaptığı 2 asistle takımına zaferi getiren 27 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor deplasmanında da 1 gol atarak galibiyette rol aldı. Victor Nelsson'u gölgede bırakan Sanchez, ilk 11'in değişmezleri arasına adını yazdırdı.

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