TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızları dertli!

Süper Lig'de son 7 maçını kazanıp süper bir seri yakalayan, Avrupa'da da son olarak Manchester United'ı deplasmanda yenip sükse üstüne sükse yapan Galatasaray'da ufak tefek sıkıntılar da yok değil. Tüm kulvarlarda iddialı şekilde mücadele etmek için yıldızlarla donatılmış bol alternatifli bir kadro kuran sarı kırmızılılarda, bunun sonucu olarak bazı isimler beklediği fırsatları yakalayamadı. Bu futbolcular arasında Nelsson, Oliveira, Bakambu ve Halil Dervişoğlu öne çıktı. İlk sıkıntı ise Victor Nelsson'da yaşandı.

NDOMBELE VE KEREM SONRASI

Sanchez'ın transfer edilmesi ile gözden düşen Nelsson ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajerine de takım bulması talimatı verdi. Sezon başında yönetim, beklediği teklifleri alamayınca Nelsson takımda kalmıştı. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria'da da aynı sıkıntı var. Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Portekizlinin devre arasında gidebileceği kaydedildi. Sezon başında takıma katılan Bakambu ve Halil'in de yeteri kadar oynayamadığı için ayrılık isteklerini yönetime bildirdikleri öğrenildi.

Cedric Bakambu, Mauro Icardi'nin olmadığı süre içerisinde ve zaman zaman sonradan oyuna girip, 8 maçta 227 dakika forma giydi. Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı.