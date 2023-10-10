Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızları dertli!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızları dertli!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde önemli bir istikrar yakalarken takımda kritik gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda o yıldızların devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızları dertli!

Süper Lig'de son 7 maçını kazanıp süper bir seri yakalayan, Avrupa'da da son olarak Manchester United'ı deplasmanda yenip sükse üstüne sükse yapan Galatasaray'da ufak tefek sıkıntılar da yok değil. Tüm kulvarlarda iddialı şekilde mücadele etmek için yıldızlarla donatılmış bol alternatifli bir kadro kuran sarı kırmızılılarda, bunun sonucu olarak bazı isimler beklediği fırsatları yakalayamadı. Bu futbolcular arasında Nelsson, Oliveira, Bakambu ve Halil Dervişoğlu öne çıktı. İlk sıkıntı ise Victor Nelsson'da yaşandı.

NDOMBELE VE KEREM SONRASI

Sanchez'ın transfer edilmesi ile gözden düşen Nelsson ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajerine de takım bulması talimatı verdi. Sezon başında yönetim, beklediği teklifleri alamayınca Nelsson takımda kalmıştı. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria'da da aynı sıkıntı var. Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Portekizlinin devre arasında gidebileceği kaydedildi. Sezon başında takıma katılan Bakambu ve Halil'in de yeteri kadar oynayamadığı için ayrılık isteklerini yönetime bildirdikleri öğrenildi.

Cedric Bakambu, Mauro Icardi'nin olmadığı süre içerisinde ve zaman zaman sonradan oyuna girip, 8 maçta 227 dakika forma giydi. Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Bomba transfer iddiası gündeme geldi! Ronaldo sonrası Messi Suudi Arabistan'a doğru...
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Emekliye ikramiye müjdesi: İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı, ABD'ye net mesaj
Icardi için milli takım çağrısı!
Euro 2032'de tarihi gün
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem'e Ada'dan dev talip!
Buruk keşfe çıktı! Genç millileri izleyecek
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için milli takım çağrısı! Icardi için milli takım çağrısı! 00:11
Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! 00:11
Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fred transferinde şaşırtan gerçek! 00:11
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih 00:11
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... 00:11
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! 00:11
Daha Eski
Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler 00:11
Kupada 2. tur maçlarının hakemleri açıklandı Kupada 2. tur maçlarının hakemleri açıklandı 00:11
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... 00:11
Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." 00:11
İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! 00:11
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 00:11