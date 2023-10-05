Manchester'da cehennem!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı ve grupta Bayern Münih'in ardından ikinci sırada kendine yer buldu. Temsilcimiz, tarihi bir geri dönüşe imza atıp galibiyete ulaştı ve taraftarlarını sevince boğdu. Türk basını kadar İngiliz basını da Galatasaray'ın galibiyetine geniş yer ayırdı. Galatasaray'ın zaferi büyük puntolarla verilirken Manchester United ise eleştirilerin odağında yer aldı.

İşte o dikkat çeken manşetlerden bazıları:

DAILY MAIL: Wilfried Zaha'nın Old Trafford'a rüya gibi dönüşün tadını çıkardığı maçta Onana'nın felaket hatası sonrası Casemiro oyundan atıldı, Mauro İcardi son anlarda attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

FOX SPORTS: Manchester United sahasında Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik ağır yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda edebilir.

IRISH INDEPENDENT: Manchester United, Galatasaray karşısında aldığı ağızları açık bırakan 3-2'lik yenilgiyle kötü başladığı sezonu daha kötü sürdürdü. Büyük felaketi yaşadı.

THE IRISH TIMES: Cehenneme hoşgeldiniz! Manchester United'ın 1993'te Galatasaray'la kötü şöhretli tanışma hikayesi bambaşka bir boyut kazandı. Old Trafford'da Türk ekibine 3-2 yenilmekten kurtulamayan Manchester United'ın ızdırabı devam etti.

CAUGHT OFFSIDE: Onana'nın başı çektiği Manchester United bu sezon acınacak durumda!

SPORTS MOLE: 5 gollü nefes kesen maçta Galatasaray, 10 kişilik Manchester United'ı şaşkına çevirdi.

INDEPENDENT: 30 yıl önce Manchester United, Galatasaray'la oynayacağı zaman "Cehenneme Hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılanmışlardı. 30 yıl sonra ManU o bahsedilen cehennemi yaşadı, ancak İstanbul'da değil Manchester'da...

RTE: Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a kaybeden Manchester United kendi kendini imha etti!

DAILY MAIL: Rio Ferdinand, Man United'ın Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik "utanç verici" mağlubiyeti değerlendirdi: Savunmada liderlik vasfı yoktu! G.Saray onları bıçağın margarini kesmesi gibi kesti.

THE SUN: Hojlund'un dublesine rağmen kaleci Onana'nın korkunç gösterisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı...

MIRROR: KIRMIZI ŞEYTANLAR ÇÖKÜŞTE... BİR KEZ DAHA!

DAILY EXPRESS: Galatasaray, Old Trafford'da ilk kez kazanmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nden küçük düşürücü bir çıkış ile karşı karşıya olan United'ın son dört maçını kazanması gerekiyor.