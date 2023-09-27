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Kerem Aktürkoğlu'dan servise devam

Mauro atıyor, Kerem attırıyor! Aktürkoğlu, dün İcardi’ye 8’inci asistini yapmış oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Kerem Aktürkoğlu'dan servise devam

Cimbom'un hücumdaki müthiş ikilisi Mauro İcardi ile Kerem Aktürkoğlu işbirliği devam ediyor. Dün Galatasaray, İstanbulspor'u tek golle mağlup ederken fileleri sarsan isim Arjantinli yıldız oldu. Asisti yapan isim de şaşırtmadı: Kerem Aktürkoğlu. Başarılı kanat oyuncusu Mauro İcardi'ye toplamda 8. asistini yapmış oldu. İcardi'nin de Kerem'e 3 asisti bulunuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da iki süper yıldıza sahip olmanın keyfini yaşıyor. Onların saha içindeki bu müthiş uyumu sayesinde Galatasaray her kulvarda iddialı bir görüntü sergiliyor.

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