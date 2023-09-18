Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı!

Mili arada fiziksel açıdan hazır olmayan oyuncularla ilgilenen teknik direktör Okan Buruk, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmelerde Hakim Ziyech'i ayrı yere koymuştu.

Teknik heyete göre Ziyech, diğer yeni transferler Ndombele ve Zaha'dan önce ilk 11'e girecekti.

Florya'daki antrenmanlarda olumlu sinyaller veren Faslı yıldız, ikinci yarısında oyuna girdiği Samsunspor maçında sergilediği performansla hocası Okan Buruk'un beklentisini karşıladı.

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında Ziyech'le başlama kararı aldı.