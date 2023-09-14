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Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Ukrayna'yla oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 09:29
Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'nın Ukrayna'yı 2-1 yendiği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

Kuzey Makedonya mücadelesindeki performansı İtalya'da eleştirilerin hedefi olan Zaniolo, şunları söyledi:

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

"Kazanmak önemliydi çünkü Kuzey Makedonya maçında gördüğümüz takım biz değildik."

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

"Teknik direktör bizden her şeyimizi sahaya yansıtmamızı istedi. Mutluyuz çünkü iyi oynadık."

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

"Ben her zaman teknik direktör ne isterse onu yaparım, her zaman hazırım" diyen İtalyan yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

"Siz (Gazeteciler) beni sık sık saygısız olarak nitelendiriyorsunuz ama bu doğru değil."

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

"Oynadığım her takım için her zaman hazırım. İtalya sadece bir takım değil, bizi destekleyen koca bir ülke ve biz de onları temsil ediyoruz."

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

MOTİVE OLUYORUM

Eleştirilerin kendisini daha da hırslandırdığını belirten Zaniolo, "Eleştirileri kabul ediyorum, çünkü insanların beklentisi normal. Aslında eleştiriler beni daha iyisini yapmak ve kendimi kanıtlamam için motive ediyor" dedi.

Nicolo Zaniolo Ukrayna maçı sonrası isyan etti!

Zaniolo'nun formasını giydiği İtalya Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 7 puanla İngiltere ve Ukrayna'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

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