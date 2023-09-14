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Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Son dakika Galatasaray haberleri. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim 36 yaşındaki Tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 14:43 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 14:49
Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Geçen sezonun şampiyon takımı Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Cimbom'da Muslera ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

12 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve istikrarlı bir performansa imza atan Muslera ile ilgili flaş bir karar alınıyor.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Sarı-kırmızılı kulüpte şampiyonluklar yaşayan ve defalarca kupa kaldıran kaleci takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Galatasaray, kazandığı başarılarda çok önemli katkıları olan tecrübeli file bekçisi ile çarpıcı bir karar aldı.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

SÖZLEŞMESİ UZUYOR

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Sabah'ın haberine göre Galatasaray Muslera ile devam etme kararı aldı.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

2024 yılında mukavelesi bitecek olan 36 yaşındaki kalecin sözleşmesini uzatarak nikah tazeleyecek.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

36 yaşındaki tecrübeli kalecisi ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin senelik 2,5 milyon euro olan maaşının da daha aşağı bir rakama indireleceği belirtildi.

Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Galatasaray camiasında önemli yere sahip olan Muslera, Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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