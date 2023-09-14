Galatasaray'ın çarpıcı Muslera kararı

Geçen sezonun şampiyon takımı Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor.
12 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve istikrarlı bir performansa imza atan Muslera ile ilgili flaş bir karar alınıyor.
Geçen sezonun şampiyon takımı Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor.
12 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve istikrarlı bir performansa imza atan Muslera ile ilgili flaş bir karar alınıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte şampiyonluklar yaşayan ve defalarca kupa kaldıran kaleci takımdan ayrılacak mı?
Galatasaray, kazandığı başarılarda çok önemli katkıları olan tecrübeli file bekçisi ile çarpıcı bir karar aldı.
SÖZLEŞMESİ UZUYOR
Sabah'ın haberine göre Galatasaray Muslera ile devam etme kararı aldı.
2024 yılında mukavelesi bitecek olan 36 yaşındaki kalecin sözleşmesini uzatarak nikah tazeleyecek.
36 yaşındaki tecrübeli kalecisi ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlanacağı belirtildi.
36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin senelik 2,5 milyon euro olan maaşının da daha aşağı bir rakama indireleceği belirtildi.
Galatasaray camiasında önemli yere sahip olan Muslera, Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.