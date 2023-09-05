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Galatasaray'dan yeni transfer Tanguy Ndombele için özel video!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Tanguy Ndombele, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılardan futbolcunun açıklamarının yer aldığı özel video sosyal medyadan paylaşıldı. İşte o görüntüler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 23:30
Galatasaray'dan yeni transfer Tanguy Ndombele için özel video!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiralık olarak sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Tanguy Ndombele, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TANGUY NDOMBELE'NİN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray'da olduğum ve burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız. Kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri. Grubumuz zor gibi gözükse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray'la birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım. ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!

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