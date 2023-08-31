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Galatasaray Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 20:56
Galatasaray Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut uygulamalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Gaziantep'e hareket edecek.

Sarı-kırmızılılar, 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Gaziantep FK ile Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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