Hojbjerg çok sıcak

Orta sahasından kayıplar yaşayan Galatasaray bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızıların istediği oyuncuların başında Pierre-Emile Hojbjerg 28 yaşındaki futbolcu Danimarka doğumlu. Bayern Münih'in alt yapısında oynadı. Schalke'nin ardından Southampton'a oradan da Tottenham'a geçti. Galatasaray tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu dün Fulham'ın yaptığı teklifi reddetti. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu oynayarak transferde öne çıkmış durumda.