Haberler Galatasaray Hojbjerg çok sıcak

Hojbjerg çok sıcak

Aslan, orta sahasını güçlendirmek için Tottenham'ın yıldızıyla yakın temasta.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Hojbjerg çok sıcak
Orta sahasından kayıplar yaşayan Galatasaray bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızıların istediği oyuncuların başında Pierre-Emile Hojbjerg 28 yaşındaki futbolcu Danimarka doğumlu. Bayern Münih'in alt yapısında oynadı. Schalke'nin ardından Southampton'a oradan da Tottenham'a geçti. Galatasaray tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu dün Fulham'ın yaptığı teklifi reddetti. Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu oynayarak transferde öne çıkmış durumda.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Yılın transferi geliyor: Dünya yıldızı imzayı atacak…
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan Putin görüşmesinde!
G.Saray'dan orta sahaya yeni aday!
F.Bahçe'den Paris çıkarması! Teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ramos cephesinden kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı
Buruk'tan flaş orta saha kararı! İşte G.Saray'ın G.Antep FK maçı 11'i
İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve depremzede öğrenciler taban puanları
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı 01:42
Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı Ayrılık resmen açıklandı! Hull City'ye kiralandı 01:39
Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi! Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi! 01:12
Brighton'a Barcelona'dan transfer! Brighton'a Barcelona'dan transfer! 01:12
Manchester City'den orta sahaya takviye! Manchester City'den orta sahaya takviye! 01:12
İspanya'da De la Fuente özür diledi! İspanya'da De la Fuente özür diledi! 01:12
Daha Eski
G.Saray'dan orta sahaya yeni aday! G.Saray'dan orta sahaya yeni aday! 00:54
Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! 00:54
Fırtına Paşa'yı farklı devirdi! Fırtına Paşa'yı farklı devirdi! 00:54
Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'de kalacak mı? 00:54
F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi... F.Bahçe'den açıklama geldi! 6 numara transferi... 00:54
VAR'ı dinledi golü verdi! İşte o pozisyon VAR'ı dinledi golü verdi! İşte o pozisyon 00:54