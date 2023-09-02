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TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki isimse bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos... Yönetim, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlasa da menajerliğini yapan abisinin talebi sarı-kırmızılıları şaşırttı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Kadrosunu çok sayıda takviyeyle güçlendiren sarı-kırmızılılarda eksik görülen bölgeler için arayışları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi için savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Hedefteki isim PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Futbol tarihinin en özel oyuncularından biri olan 37 yaşındaki futbolcuyla bir süredir yapılan pazarlıklarda anlaşma aşamasına gelinmişti.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Sarı-kırmızılılar bu transferi noktalamak için uğraşırken menajerliğini yürüten ağabeyinin fiyat artırması şaşırttı.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Yönetim bu sorunu çözmek için yeniden görüşmeleri hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Ramos transferinin önünde Aslan'ın aşması gereken bir de takım var: Al İttihad.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Arap temsilcisi henüz transferden çekilmedi.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

İDMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sergio Ramos için menajerliğini yapan ağabeyi hem Galatasaray hem de Al İttihad ile masada.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Tecrübeli savunma oyuncusu ise formunu korumak için düzenli olarak antrenmanlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

37 yaşındaki futbolcu her gün yaptığı çalışmaları Instagram sayfasına yüklüyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

Galatasaray taraftarı beğeni yağmuruna tuttu.

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