TRANSFER HABERİ - Sergio Ramos cephesinden Galatasaray'ı kızdıran hamle! Abisinin talebi şaşırttı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi 3-2 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi 3-2 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla ses getiren ve sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da yaptığı takviyelerle gündem oldu.
Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Tete gibi yıldız futbolcuları renklerine bağladı.
Kadrosunu çok sayıda takviyeyle güçlendiren sarı-kırmızılılarda eksik görülen bölgeler için arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi için savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.
Hedefteki isim PSG ile yollarını ayıran Sergio Ramos.
Futbol tarihinin en özel oyuncularından biri olan 37 yaşındaki futbolcuyla bir süredir yapılan pazarlıklarda anlaşma aşamasına gelinmişti.
Sarı-kırmızılılar bu transferi noktalamak için uğraşırken menajerliğini yürüten ağabeyinin fiyat artırması şaşırttı.
Yönetim bu sorunu çözmek için yeniden görüşmeleri hızlandırdı.
Ramos transferinin önünde Aslan'ın aşması gereken bir de takım var: Al İttihad.
Arap temsilcisi henüz transferden çekilmedi.
İDMANLARINI SÜRDÜRÜYOR
Sergio Ramos için menajerliğini yapan ağabeyi hem Galatasaray hem de Al İttihad ile masada.
Tecrübeli savunma oyuncusu ise formunu korumak için düzenli olarak antrenmanlarına devam ediyor.
37 yaşındaki futbolcu her gün yaptığı çalışmaları Instagram sayfasına yüklüyor.
Galatasaray taraftarı beğeni yağmuruna tuttu.
Sergio Ramos kariyerinde 778 maçta forma giydi.
İspanyol stoper, 110 gol ve 41 asistlik bir performans sergiledi.
37 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.