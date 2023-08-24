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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında gündemine Sergio Ramos'u alan Galatasaray, oyuncunun maaş talebi nedeniyle geri adım atmıştı. Sarı-kırmızılıların, Premier Lig'den üst düzey bir stoperle görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 15:02
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray, ilk maçta Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde gruplara kalacağını planlayarak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

Bu transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bir süredir defans hattına takviye için Sergio Ramos'la görüşme halindeydi...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İspanyol basını AS'tan aktardığı habere göre Galatasaray'ın, Ramos için maaş olarak net 6 milyon euro ve performansa bağlı bonuslar önerdiği ancak oyuncunun talebinin yüksek olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

Haberde Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, bugün akşam saatlerinde üst düzey bir savunmacı için bir Premier Lig kulübü ile görüşeceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

Öte yandan haberin detayında, sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un takımdan ayrılmasının beklendiği bildirildi.

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