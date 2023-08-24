GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Premier Lig! Stoper...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray, ilk maçta Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray, ilk maçta Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde gruplara kalacağını planlayarak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bir süredir defans hattına takviye için Sergio Ramos'la görüşme halindeydi...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İspanyol basını AS'tan aktardığı habere göre Galatasaray'ın, Ramos için maaş olarak net 6 milyon euro ve performansa bağlı bonuslar önerdiği ancak oyuncunun talebinin yüksek olduğu ifade edildi.
Haberde Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, bugün akşam saatlerinde üst düzey bir savunmacı için bir Premier Lig kulübü ile görüşeceği kaydedildi.
Öte yandan haberin detayında, sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un takımdan ayrılmasının beklendiği bildirildi.