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Salih Özcan Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını ancak Borussia Dortmund'da kalacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 16:27 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 16:39
Salih Özcan Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimerden biri Salih Özcan olmuştu. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu, Sky DE'ye geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan başarılı oyuncu, "Teklif geldi. Bunun için menajerime arama geldi. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ama ben tamamen buradaki sezona odaklanmış durumdayım. Sözleşmemin bitmesine daha üç yıl var. Gelecek ne getirecek, göreceğiz. Ama dediğim gibi, şu anda burada tamamen memnunum ve Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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