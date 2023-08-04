Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Doğrudan katkı verecek bir oyuncuyu renklerine bağlamayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncularla görüşmeler yapıyor.
Fred ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar sonuç çıkaramayan Cimbom, alternatif isimlere yöneldi.
Avrupa'da başarı hedefindeki Aslan, yıldız transferlere bir yenisini daha eklemek için şartları zorluyor.
Şu ana kadar Icardi, Kerem Demirbay, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç ve Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar ayağını gazdan çekmiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.
LOCATELLI SÜRPRİZİ!
Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
MALİYETİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Orta saha için birden fazla adayla temaslarına devam eden Galatasaray, bu öneri sonrası 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini değerlendirmeye başladı.
Galatasaray, maaş şartlarının uyması durumudan Locatelli'yi kadrosuna katmak istiyor.
Atalanta altyapısında yetişen Locatelli, kariyerinde Milan, Sassuolo ve Juventus formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 49 maçta forma giyen Locatelli, 2 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
İtalyan oyuncu, ülkesinin milli takımında 24 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.