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Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Bu sezonki flaş transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak sükse yapan Cimbom'da gözler orta saha mevkisine çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, önemli bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Juventus'ta forma giyen İtalyan yıldız futbolcunun transferi için geri sayıma geçildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 19:13
Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Doğrudan katkı verecek bir oyuncuyu renklerine bağlamayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncularla görüşmeler yapıyor.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Fred ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar sonuç çıkaramayan Cimbom, alternatif isimlere yöneldi.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Avrupa'da başarı hedefindeki Aslan, yıldız transferlere bir yenisini daha eklemek için şartları zorluyor.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Şu ana kadar Icardi, Kerem Demirbay, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç ve Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar ayağını gazdan çekmiyor.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

LOCATELLI SÜRPRİZİ!
Juventus'ta forma giyen İtalyan futbolcu Manuel Locatelli, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

MALİYETİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Orta saha için birden fazla adayla temaslarına devam eden Galatasaray, bu öneri sonrası 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini değerlendirmeye başladı.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray, maaş şartlarının uyması durumudan Locatelli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Atalanta altyapısında yetişen Locatelli, kariyerinde Milan, Sassuolo ve Juventus formaları giydi.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 49 maçta forma giyen Locatelli, 2 asistlik performans sergiledi.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Yıldız futbolcunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

İtalyan oyuncu, ülkesinin milli takımında 24 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Transfer şov sürüyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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