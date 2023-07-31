Mert Müldür boşa çıktı

Galatasaray'la anılan Mert Müldür'ün geleceği hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sassuolo, Spezia'da forma giyen İsveçli sağ bek Emil Holm'u kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Spezia'nın bu transfer için 8-10 milyon euro arasında bir beklentisi olduğu belirtilirken, Holm transferi sonrası Mert Müldür'ün takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'la anılan Mert Müldür'ün geleceği hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sassuolo, Spezia'da forma giyen İsveçli sağ bek Emil Holm'u kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Spezia'nın bu transfer için 8-10 milyon euro arasında bir beklentisi olduğu belirtilirken, Holm transferi sonrası Mert Müldür'ün takımdan ayrılması bekleniyor.