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Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Aslan, Litvanya'da oynanan ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10
Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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