GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transfer atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralandı.
1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak açıklandı.
Mauro Icardi için de geri sayıma geçen Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olmuştu.
Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız yaz transfer döneminde en çok konuşulan transferlerinden biri Dries Mertens'ti...
Aslan, Napoli forması giyen deneyimli yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmesinin uzaması için 25 maça çıkması gereken Mertens, 14 Nisan'da oynanan Kayserispor maçıyla ligdeki 25. maçına çıkmış ve sözleşmesinde opsiyon maddesi devreye girmişti.
Bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletmesi beklenen 36 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip olduğunu açıkladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME + 10 MİLYON EURO BONSERVİS
Schira, Arap ekibinin Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.
Nicolo Schira ayrıca Belçikalı yıldız için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif edildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Dries Mertens geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.
Belçikalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.