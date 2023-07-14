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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi, Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara dev bir bonservis bedeli önerdi. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:08
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, transfer atağa kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

İlk transferini sol bek bölgesine yapan Cimbom, Leipzig forması giyen Angelino'yu renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olarak açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Mauro Icardi için de geri sayıma geçen Galatasaray, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız yaz transfer döneminde en çok konuşulan transferlerinden biri Dries Mertens'ti...

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Aslan, Napoli forması giyen deneyimli yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Sözleşmesinin uzaması için 25 maça çıkması gereken Mertens, 14 Nisan'da oynanan Kayserispor maçıyla ligdeki 25. maçına çıkmış ve sözleşmesinde opsiyon maddesi devreye girmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletmesi beklenen 36 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip olduğunu açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

2 YILLIK SÖZLEŞME + 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Schira, Arap ekibinin Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Nicolo Schira ayrıca Belçikalı yıldız için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif edildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Dries Mertens geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens için beklenmedik teklif! Dev rakam ortaya çıktı

Belçikalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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