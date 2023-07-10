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Galatasaray - Kisvarda maçı CANLI İZLE | GS Hazırlık maçı

Galatasaray - Kisvarda maçı merakla bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Merkür Stadyumu'da Kisvarsda ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Kisvarda maçınız haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:40
Galatasaray - Kisvarda maçı CANLI İZLE | GS Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasray hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geliyor.

İlk hazırlık maçında Hull City'e 4-3 mağlup olan Cimbom Avusturya kampındaki karşılaşmada Macaristan ekibi Kisvarda kozlarını paylaşıyor.

CİMBOM'UN 11'İ

Galatasaray: Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.

İŞTE MAÇIN CANLI YAYINI

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka GS TV'den canlı yayınlanıyor.

İşte Galatasaray'ın hazırlık maçı programı...

FK AUSTRIA WIEN – GALATASARAY

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Generali ArenaViyana

SK STURM GRAZ – GALATASARAY

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 19.00 (CET)

Stadyum: Merkür Arena – Graz

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