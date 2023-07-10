Galatasaray - Kisvarda maçı CANLI İZLE | GS Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasray hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geliyor.
İlk hazırlık maçında Hull City'e 4-3 mağlup olan Cimbom Avusturya kampındaki karşılaşmada Macaristan ekibi Kisvarda kozlarını paylaşıyor.
CİMBOM'UN 11'İ Galatasaray: Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.
İŞTE MAÇIN CANLI YAYINI
GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka GS TV'den canlı yayınlanıyor.
İşte Galatasaray'ın hazırlık maçı programı...
FK AUSTRIA WIEN – GALATASARAY
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena – Viyana
SK STURM GRAZ – GALATASARAY
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena – Graz