Takım hazır döndü

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu şunları söyledi: "Bugün maçın başındaki oyun, çok tatilden gelmiş bir takıma benzemiyordu. Birçok oyuncumuz hazır geldi. İlk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. İkinci yarı çok yavaş oynadık, çok top kaybı yaptık. Orada konsantrasyon da düştü. Takım kadrosunun bir anda çok değişmesi, o da biraz oyun kalitesini ve bazı oyuncuların performansını aşağıya çekti."

ERDEN BEY SIKI ÇALIŞIYOR

Okan Buruk, İcardi ve transferle ilgili soruya: "Süreç devam ediyor. Başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı. Erden Bey, önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmalarını istiyoruz. Bununla ilgili büyük bir çaba var. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek" diye yanıt verdi.