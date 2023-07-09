Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler açıklaması!

"ÇOK FARKLI BİR YUNUS OLACAK"



Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon.



