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Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün sezon öncesi hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Futbolcunun özellikle Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:48 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:50
Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

İŞTE YUNUS'UN SÖZLERİ:

"HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Kampımız çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

"ÇOK FARKLI BİR YUNUS OLACAK"

Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

"KAPTANLIK BENİM HAYALİM"

Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hayalini kurduğum bir şeydi. Hocama teşekkür ederim.


Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

"ARDA GÜLER İLE GURUR DUYDUK"

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

Önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler sözleri!

"BİZİ BAŞARIYA ARKADAŞLIĞIMIZ GÖTÜRDÜ"

Bizi başarıya götüren en önemli şey arkadaşlığımızdı. Oynadığımız futboldan çok keyif alıyoruz. Şu anda da her şey yolunda ilerliyor. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz.

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