Galatasaray'da Yunus Akgün'den flaş Arda Güler açıklaması!

Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İŞTE YUNUS'UN SÖZLERİ:
"HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ"
Kampımız çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.
"ÇOK FARKLI BİR YUNUS OLACAK"
Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon.