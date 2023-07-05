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Galatasaray - Hull City maçı CANLI İZLE (Hazırlık maçı)

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonundaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar Kocaeli'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 21:00
Galatasaray - Hull City maçı CANLI İZLE (Hazırlık maçı)

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı.

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşıyor.

2023-2024 sezonunun ilk maçına çıkanacak iki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - HULL CITY MAÇINI CANLI İZLE

G.SARAY - HULL CITY MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.

Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. İki ekibin Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Galatasaray'ın, hazırlık maçı programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

FK Austria Wien - Galatasaray

SK Sturm Graz - Galatasaray

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