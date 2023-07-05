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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sol bek arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı Borna Sosa'nın bonservisi el yaktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 08:05
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Aslan'da listenin ilk sırasında Angelino yer alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Leipzig'le bir türlü anlaşamayan Galatasaray, rotasını Borna Sosa'ya çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Stuttgart forması giyen 25 yaşındaki Hırvat sol bekin fiyatı ise el yakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Kulübünün 20 milyon euro'nun altında teklifleri geri çevirdiği Sosa'da şartlar zorlanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Bu transfer de olmazsa listedeki alternatif isimlerle temasa geçilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Sosa'nın kulübü Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

BORNA SOSA KİMDİR?

21 Ocak 1998 tarihinde Zagreb'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Zagreb'in A takımına yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

2018 yılında ise 6 milyon euro bonservis bedeliyle Alman temsilcisi Stuttgart'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Defans hattında sol bek olarak görev yapan Sosa'nın, Alman vatandaşlığı da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

1.87 cm boyundaki defans oyuncusu Hırvatistan Milli Takımı ile çıktığı 14 maçta 1 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Sosa'nın kulübü Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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