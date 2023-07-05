GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı!

Sol bek arayışlarını sürdüren Aslan'da listenin ilk sırasında Angelino yer alıyordu.
Sol bek arayışlarını sürdüren Aslan'da listenin ilk sırasında Angelino yer alıyordu.
Leipzig'le bir türlü anlaşamayan Galatasaray, rotasını Borna Sosa'ya çevirdi.
Stuttgart forması giyen 25 yaşındaki Hırvat sol bekin fiyatı ise el yakıyor.
Kulübünün 20 milyon euro'nun altında teklifleri geri çevirdiği Sosa'da şartlar zorlanacak.
Bu transfer de olmazsa listedeki alternatif isimlerle temasa geçilecek.
Sosa'nın kulübü Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
BORNA SOSA KİMDİR?
21 Ocak 1998 tarihinde Zagreb'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başladı.
1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Zagreb'in A takımına yükseldi.
2018 yılında ise 6 milyon euro bonservis bedeliyle Alman temsilcisi Stuttgart'ın yolunu tuttu.
Defans hattında sol bek olarak görev yapan Sosa'nın, Alman vatandaşlığı da bulunuyor.
1.87 cm boyundaki defans oyuncusu Hırvatistan Milli Takımı ile çıktığı 14 maçta 1 gole imzasını attı.
Sosa'nın kulübü Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...