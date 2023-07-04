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GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sol bek hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un istediği yıldız oyuncu için şartlarını zorluyor. İşte Cimbom'un sol bek adayına yaptığı teklif... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli takviyelere imza atmanın peşinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Cimbom, birçok bölgeye ekleme yapmayı düşünürken, transferde ilk sırayı sol beke verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Okan Buruk'un mutlaka takviye istediği savunmanın solu için ilk aday Angelino olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Geniş listenin ilk sırasında yer alan İspanyol savunmacının kulübü Leipzig ile pazarlıklar uzun süredir devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Alman ekibinin kapıyı 15 milyon euro'dan açtığı 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi kabul görmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Bunun üzerine atağa kalkan Galatasaray tapusunu almak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Alman ekibinin talebine karşılık 7 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, pazarlıklarla aradaki farkı azalttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

İspanyol oyuncu için 2-3 milyon euro'luk farkın kaldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Angelino yıllık 3 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Sarı-kırmızılı yönetim Okan Buruk'un ilk tercihi olan yıldız oyuncu için tüm şartlarını zorluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Yönetim, kısa süre içinde şartlar oluşursa transfere nokta koymak istiyor.

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