GALATASARAY HABERLERİ - Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte yapılan transfer teklifi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli takviyelere imza atmanın peşinde.
Cimbom, birçok bölgeye ekleme yapmayı düşünürken, transferde ilk sırayı sol beke verdi.
Okan Buruk'un mutlaka takviye istediği savunmanın solu için ilk aday Angelino olmuştu.
Geniş listenin ilk sırasında yer alan İspanyol savunmacının kulübü Leipzig ile pazarlıklar uzun süredir devam ediyor.
Alman ekibinin kapıyı 15 milyon euro'dan açtığı 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi kabul görmedi.
Bunun üzerine atağa kalkan Galatasaray tapusunu almak için kolları sıvadı.
Alman ekibinin talebine karşılık 7 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, pazarlıklarla aradaki farkı azalttı.
İspanyol oyuncu için 2-3 milyon euro'luk farkın kaldığı öğrenildi.
Angelino yıllık 3 milyon euro talep ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim Okan Buruk'un ilk tercihi olan yıldız oyuncu için tüm şartlarını zorluyor.
Yönetim, kısa süre içinde şartlar oluşursa transfere nokta koymak istiyor.
Angelino geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi.
26 yaşındaki futbolcu 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
İspanyol oyuncunun bonservis değeri 12 milyon euro.