Haberler Galatasaray Galatasaray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı

Galatasaray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlardan dönen ve izinleri biten Sacha Boey ile Victor Nelsson takıma katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 20:20
Galatasaray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo izinli olduğu sebebiyle idmanda yer almazken milli takımlarda oldukları için izinli olan Sacha Boey ve Victor Nelsson takımla ilk çalışmada yer aldı.

DİĞER
Birce Akalay sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay'ın estetiksiz hali gündem oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren anlar: Aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo...
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo...
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 - Memur maaşı belli oldu mu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 20:20
G.Saray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı G.Saray’da Boey ve Nelsson takımla çalıştı 20:19
G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor G.Saray'dan flaş hamle! Barça'nın yıldızı Aslan oluyor 19:19
Emrecan ve Kerem Atakan'dan şampiyonluk sözleri! Emrecan ve Kerem Atakan'dan şampiyonluk sözleri! 19:14
Trabzonspor Slovenya'ya ulaştı Trabzonspor Slovenya'ya ulaştı 19:10
Harun Tekin Kocaelispor'da! Harun Tekin Kocaelispor'da! 19:08
Daha Eski
Kartal çalışmalarını sürdürdü! Kartal çalışmalarını sürdürdü! 19:06
F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! 18:56
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli 18:38
G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... 18:26
Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... Buruk'tan açıklama! Nelsson, Boey ve Zaniolo... 17:59
F.Bahçe'de futbolculara test yapıldı F.Bahçe'de futbolculara test yapıldı 17:00