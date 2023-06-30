TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transferlerin birçoğunu gerçekleştirmek istiyor.
Yönetim özellikle bayramdan sonra transferde gaza basacak.
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transferlerin birçoğunu gerçekleştirmek istiyor.
Yönetim özellikle bayramdan sonra transferde gaza basacak.
Bu doğrultuda Aslan'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı.
İşte detaylar...
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülke basına verdiği röportajda, sarı-kırmızılıların gündeminde olan vatandaşı hakkında konuştu ve "Kean benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü ama hafife alınan bir forvet. Birçok insan onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla Galatasaray'da birlikte oynamak isterim" diyerek transfer ateşini yaktı.
Her ne kadar Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Kean'in takımda kalmasını istese de 23'lük santrforun düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.
GALATASARAY'I ANLATTI
Kean ile birlikte İtalya'nın çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giyen Zaniolo, son olarak İtalya Milli Takım kampında da kankasıyla birlikteydi.
23 yaşındaki yıldızın burada Kean'e Galatasaray'ı, taraftarı ve İstanbul'u anlattığı ortaya çıktı.
Zaniolo'nun anlattıklarının Kean'i etkilediği de belirtildi.
Bilindiği gibi Kean'in menajeri F.Bahçe derbisini statta takip etmiş ve görüşmeler o dönem başlamıştı.
Everton'dan bonservisi alınan Kean'i Galatasaray, 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.
Ancak bunların sadece 16'sında ilk 11 çıktı ve sadece birinde 90 dakikayı tamamladı.
Bu nedenle ayrılmak isteyen Kean, sadece 8 gol atabildi.