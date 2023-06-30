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TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Avrupa kupalarında adından söz ettirecek bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, forvet hattı için Zaniolo'nun yakın arkadaşına kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transferlerin birçoğunu gerçekleştirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Yönetim özellikle bayramdan sonra transferde gaza basacak.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Bu doğrultuda Aslan'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülke basına verdiği röportajda, sarı-kırmızılıların gündeminde olan vatandaşı hakkında konuştu ve "Kean benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü ama hafife alınan bir forvet. Birçok insan onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla Galatasaray'da birlikte oynamak isterim" diyerek transfer ateşini yaktı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Her ne kadar Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Kean'in takımda kalmasını istese de 23'lük santrforun düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

GALATASARAY'I ANLATTI

Kean ile birlikte İtalya'nın çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giyen Zaniolo, son olarak İtalya Milli Takım kampında da kankasıyla birlikteydi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

23 yaşındaki yıldızın burada Kean'e Galatasaray'ı, taraftarı ve İstanbul'u anlattığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Zaniolo'nun anlattıklarının Kean'i etkilediği de belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Bilindiği gibi Kean'in menajeri F.Bahçe derbisini statta takip etmiş ve görüşmeler o dönem başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Everton'dan bonservisi alınan Kean'i Galatasaray, 1 yıllığına kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

11'E GİREMİYOR

Moise Kean, geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo yakın arkadaşını Galatasaray'a getiriyor! 1 yıllığına kiralanacak

Ancak bunların sadece 16'sında ilk 11 çıktı ve sadece birinde 90 dakikayı tamamladı.

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