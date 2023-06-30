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Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon öncesi kasasını doldurdu. Son bir ayda sponsorluk anlaşmaları ve taraftar gelirlerinden sarı-kırmızılılar, yeni gelecek yıldız transferlere de finansman oluşturuldu. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Müzesine şampiyonluk kupası koyan Galatasaray, taraftarına da bolca sevinç yaşattı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Cimbom'un son bir ayda kasası doldu taştı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Sabah'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılılar 1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantiledi.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Aslan, mali olarak nefes aldı ve başta İcardi olmak üzere transferlerin finansmanını hazırladı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

İşte detaylar...

1-Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, TFF'den başarı primi ve yayın gelirleri ile toplam 194 milyon TL aldı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

2-Yeni sezon kombineleri tükendi.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Localar ve VIP koltuk satışlarıyla 40 bin barajına ulaşıldı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

400 milyon TL kazanıldı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

3-F.Bahçe derbisinde satışa çıkan yeni sezon formaları kapışıldı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

GS Store'lar son dönemde 100 milyon TL'ye yakın rekor ciro yaptı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

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4-Nantes'a satılan Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro geldi.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

5-Sağlık sponsoru değişti ve Medicana ile yıllık 32 milyon TL'ye anlaşma imzalandı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

6-Formaya göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın, 50 milyon TL olan mevcut anlaşması 100 milyon TL'nin çok üzerinde gelir getirecek şekilde revize edildi.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

7-Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı.

Galatasaray kasasını doldurdu! İşte o dev rakam

Aslantepe'ye ismini verecek Rams ile 5 yıllık anlaşma imzalandı.

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