Sürpriz teklif

Cimbom'da stat isim sponsorluğu için teklifler yağmaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler konuyla alakalı çalışmalarını sürdürürken, Burak Elmas döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Rezan Epözdemir'den de sürpriz bir çıkış geldi. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etti. Eski idareci 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif etti.

Rezan Epözdemir stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirtti. Sponsorluğu kendisinin alması durumunda stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti. Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" dedi.