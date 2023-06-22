Salisu harekatı

Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendirmeye Galatasaray, Danimarkalı oyuncuyla yolları ayırması halinde Southampton'ın Ganalı stoperi Mohammed Salisu'yu kadrosuna katacak. 24 yaşındaki stopere cazip bir teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri 18 milyon euro olan Salisu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 24 yaşındaki stoperin Championship'te oynamak istememesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtildi. Mohammed Salisu, Southampton'a 2020'de Real Valladolid'den 12 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.