TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı.
İtalyan devi Milan hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa kupalarındaki hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
Kırmızı-siyahlı kulübün de tıpkı Galatasaray gibi Pulisic ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı bildirildi.
24 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 30 müsabakada görev aldı.
Hırvatistan asıllı ABD'li yıldız, bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.
Pulisic'in, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
CHRISTIAN PULISIC KİMDİR?
18 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Pennsylvania Classics takımında başladı.
2015 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. Dortmund'da 2016 yılında A takıma yükseldi.
2 Ocak 2019'da ise Alman ekibinden Chelsea'ya 64 milyon euro karşılığında transfer oldu.
24 yaşındaki Pulisic, 1.77 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
Hırvatistan pasaportu da bulunan Pulisic, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı. Milli formayı 57 kez terleten genç yıldız, 23 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...