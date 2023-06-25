Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Devler Ligi ön elemelerinde mücadele edeceği için kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımın bir süredir gündeminde yer alan yıldız isme, İtalyan devi Milan da talip oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 07:53
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

İtalyan devi Milan hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa kupalarındaki hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

Kırmızı-siyahlı kulübün de tıpkı Galatasaray gibi Pulisic ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

24 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 30 müsabakada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

Hırvatistan asıllı ABD'li yıldız, bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

Pulisic'in, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

CHRISTIAN PULISIC KİMDİR?

18 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Pennsylvania Classics takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

2015 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu. Dortmund'da 2016 yılında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

2 Ocak 2019'da ise Alman ekibinden Chelsea'ya 64 milyon euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

24 yaşındaki Pulisic, 1.77 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

Hırvatistan pasaportu da bulunan Pulisic, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı. Milli formayı 57 kez terleten genç yıldız, 23 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...

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