Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için büyük bir uğraş veriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisini alabilmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Arjantinli golcünün eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile masaya oturdu. İşte Wanda'nın Cimbom'dan talepleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Öncelik, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın başarısında başrolü oynayan Mauro İcardi'de...

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Galatasaray yönetimi, PSG ile 1 yıl anlaşması kalan yıldız oyuncunun bonservisini almayı hedefledi.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

İcardi'yle ayrı yaşasalar da halen menajerliğini yapan Wanda Nara ile görüşmeler de başladı.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Taraftarların sevgilisi Mauro İcardi, Galatasaray'da devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Ancak bu çok da kolay olmayacak gibi...

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Zira 3 yıllık sözleşme şartı koşan Wanda Nara'nın talepleri oldukça ağır...

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

İşte Mauro Icardi için istenen maddeler:

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

DEVLER LİGİ İÇİN 5 MİLYON EURO PRİM İSTEDİ!

3'ü peşin yıllık 6 milyon euro garanti ücret...

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

11 başladığı ilk 5 resmi maçın ardından 250 bin, ilk 11 başladığı 10. resmi maçın ardından 500 bin, 15'. maçın ardından ise 750 bin euro hesabına yatırılacak.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Bir sezonda maç oynama bonusu 1.5 milyon euro'yu geçemeyecek.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda 250 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 750 bin euro ödenecek.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro ekstra prim alacak.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 250 bin euro, çeyrek finalde 400 bin euro, yarı finalde 500 bin euro, şampiyonlukta 5 milyon euro ödeme yapılacak.

TRANSFER HABERİ: Icardi'de detaylar netleşti! İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Aylık ödemelerinde 2 aylık bir gecikme yaşanması durumunda sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek.

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