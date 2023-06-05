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Tarihi zafer

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini bir sezonda hem iç saha hem de deplasmanda ilk kez 3 golle geçti. Maç sonunda F.Bahçe’ye “Benimle oynama söyledim sana” şarkısıyla gönderme yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Tarihi zafer

Galatasaray dün akşam çifte mutluluk yaşadı. Ankaragücü galibiyetinin ardından 23. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takım hem kupasına kavuştu hem de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sonucu merakla beklenen karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo ve 71. dakikada Mauro İcardi kaydetti. Konuk ekipte Luan Peres 61. dakikada kırmızı kart gördü.

İSABETLİ ŞUT ATAMADI

Galatasaray karşısında varlık gösteremeyen Fenerbahçe, derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı. Sarıkırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada mağlup etti. Ayrıca Galatasaray, tarihinde ilk kez bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda 3 gol attı. Karşılaşma sonunda Burak Kut'un, "Benimle oynama söyledim sana... Şansını zorlama... Uğurlar olsun" şarkısı çalındı.

SÜRPRİZ BİR KADRO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 36'ncı haftasında 4-1 kazanarak şampiyonluğu ilan ettikleri MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Okan Buruk; Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Nicolo Zaniolo'yu 11'de görevlendirdi.

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