Joao Felix'ten flaş Galatasaray hamlesi! Taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Joao Felix'ten flaş bir hamle geldi. Dünyaca ünlü yıldız, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübü takibe aldı.

Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve sezonu İngiliz devi Chelsea'de geçiren Felix'in bu hareketi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.









TORREIRA'YI DA TAKİBE ALDI!

Joao Felix, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı da takibe aldı.





ÖZBEK'TEN YORUM GELDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Felix'in bu hareketi hakkında konuştu.



A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Özbek, "Joao Felix'in Galatasaray'ı takip etmesi, Galatasaray'ın ne kadar önemli bir kulüp olduğunu gösteriyor." dedi.