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Joao Felix'ten flaş Galatasaray hamlesi! Taraftarı heyecanlandırdı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Joao Felix heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen dünyaca ünlü Portekizli yıldız flaş bir hamlede bulundu. Joao Felix, sosyal medya hesabından Galatasaray ve Lucas Torreira'yı takibe aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 23:58
Joao Felix'ten flaş Galatasaray hamlesi! Taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Joao Felix'ten flaş bir hamle geldi. Dünyaca ünlü yıldız, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübü takibe aldı.

Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve sezonu İngiliz devi Chelsea'de geçiren Felix'in bu hareketi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.




TORREIRA'YI DA TAKİBE ALDI!
Joao Felix, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'yı da takibe aldı.

ÖZBEK'TEN YORUM GELDİ!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Felix'in bu hareketi hakkında konuştu.

A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Özbek, "Joao Felix'in Galatasaray'ı takip etmesi, Galatasaray'ın ne kadar önemli bir kulüp olduğunu gösteriyor." dedi.

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