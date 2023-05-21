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Süper Mauro

Arjantinli yıldız golleriyle G.Saray tarihine geçti. Mario Jardel’den bu yana Aslan’ın üst üste beş golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Süper Mauro

G.Saray'da sezona damga vuran Mauro İcardi, şampiyonluk yolunda takımını sırtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'a 2 gol atan Arjantinli yıldız, Sivasspor'u da boş geçmedi. 13. dakikada Kerem'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan 30 yaşındaki oyuncu, plasesiyle takımını öne geçiren isim oldu. Nef Stadı'nı ayağa kaldıran İcardi, 'Süper Mario' lakaplı Jardel'den bu yana G.Saray'ın ligdeki üst üste beş golünü atan ilk yabancı oldu.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

G.Saray'ı rahatlatan golün sahibi olan yıldız oyuncu, 63. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Boey'in ortasında arka direğe doğru hareketlenen İcardi, herkes topu içeri çevirmesini beklerken zoru başardı. Kafasıyla son anda topu kaleye doğru yollayan yıldız forvet, Ali Şaşal Vural'ı bir kez daha mağlup etti. Tribünleri 'Aşkın Olayım' şarkısıyla bir kez daha coşturdu. Üst üste 4. maçını da boşgeçmeyen İcardi, ligde 19 gol ve 7 asiste ulaşmayı başardı.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR YIL

Maç sonunda çok mutlu olan İcardi, kendisi için özel bir yıl olduğunu söyledi. Arjantinli oyuncu, "Taraftar üzerine söyleyecek çok şey var. Çok etkileyiciler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi sürekli yanımızda. Çok mutlu oluyoruz. Bu yılın benim için çok özel olduğunu söylemek isterim" dedi.

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