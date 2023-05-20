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Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grum Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası basın tooplantısı düzenledi. Buruk, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:02
Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Orta sahayı iyi kapatan bir takımdı.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Rakibimiz baskılar yapmaya çalıştı. Zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi. Üretkenliğimiz önceki maçlara göre daha azdı. Bugün neredeyse hiç pozisyon vermedik. Net bir skorla maçı kazandık.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Son 3 maça baktığımızda rakiplerimiz az pozisyon veriyoruz. Bugün daha üretken olabilirdik. Maçı belli bir yerinden sonra da kendi isteğimizle, tempomuzla tuttuk. 2-0 netlik bir skorla kazandığımız bir karşılaşma oldu.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Sivasspor'a kupa maçında ve ligde başarılar diliyorum. Biz de kendi adımıza şampiyonluk yolunda kazanacağımız 3 puanı bekliyoruz. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

"ANKARA'DA KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEĞİZ"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın son 3 maçtır muhteşem oynadığı belirten Buruk, "Sezonun genelinde iyi oynadı. Son 3 maça baktığımızda hepsinin üstüne çıktı. Icardi son 3 maçta attığı gollerle takımı taşıyan oyuncu, Kerem de yaptığı asistlerle. Bu oyuncuların başarılı olmasında, savunmamız da çok öne çıkıyor. Performans olarak yukarı gidiyorlar.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Bu sene zor bir sene oldu. Çok fazla lig durdu, aralar oldu maç oynamadık. Seçimden dolayı 10 günlük oynama olacak. İnanılmaz bölünen bir sezon oldu. Burada oyuncuların aynı performansları da tutmaları çok zor. Artık şampiyonluk adına son maçımız. Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Oradan bütün oyuncularımızdan yüksek performans bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Saha kenarında dünyanın her yerinde teknik direktörlerin hakeme tepkileri olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Herkes aynı tepkileri verebiliyor. Aktif olmak gerekiyor. Aktif olmazsa kulübede maçı seyrederim. İşimiz bu. Kenarda aktif olacağız. Gerektiğinde itiraz edeceğiz.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Bugün önümde yanlış taç ve korner verildi. Hakemler de ne kadar işlerini iyi yaparsa sözlü olarak destek oluyoruz. Onlar da çok çabalıyor. Ondan yana hiçbir soru işaretim yok. Kararlar verilecek. Bu işin doğasında bu var. Futbolcu nasıl tepki görüyorsa hakemlerin de tepki görmesi de oyun içerisinde doğal. Saha kenarında eleştirmemiz kadar doğal bir şey yok" dedi.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

"ANKARAGÜCÜ MAÇINI KAZANIP İŞİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Hep hafta hafta düşündüklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şimdi Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz. Ondan başka düşüncemiz yok. 5 puan avantajımız var. İkili averajda Fenerbahçe ile avantajımız var. Tek düşüncemiz kazanıp, şampiyon olmak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ankara deplasmanı çok zor bir deplasman. Ankaragücü ligin iyi takımlarına biri. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız" açıklamasında bulundu.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

"MUSLERA'NIN SENEYE BİZİMLE OLMASINI İSTİYORUZ"

Kaptan Fernando Muslera'nın çok güven veren bir oyuncu olduğunu söyleyen Buruk, "Onun önümüzdeki sene bizle olmasını istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

"HEDEFİM GALATASARAY TARİHİNE ŞAMPİYON OLMUŞ BİR HOCA OLARAK GEÇMEK"

Büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Okan Buruk, "Artık son maç. Hedefimiz bütün maçları kazanıp, şampiyonluğa gitmekti. Artık tek maç kaldı. Devamı da var. Fenerbahçe derbisi var kendi sahamızda oynayacağımız. Bu da çok önemli. Ne olursa olsun o maçı kazanmak için oynayacağız.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Futbolcuyken Galatasaray forması ile önemli başarılar yaşadım. 7 lig şampiyonluğu yaşadım. Bunun yanında Süper Kupa, UEFA Kupası, Türkiye Kupası sevinci yaşadım. Şu andaki hedefim de teknik direktör olarak Galatasaray tarihine şampiyonluk kazanmış bir hoca olarak geçmek. İnşallah önümüzdeki hafta Allah bu nasip olur" değerlendirmesinde bulundu.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

"ICARDI İNŞALLAH SENEYE DE BİZİMLE OLUR"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyüz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Çok önemli ve değerli bir şey.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Mevkii olarak santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmaz. Her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şet. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur" diye konuştu.

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