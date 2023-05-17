Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SZALAI VE NELSSON SÖZLERİ

"Sacha Boey yok, sorun değil Dubois var diyorsun. Fenerbahçe'de Szalai topu kesemiyor top rakibe gidiyor gol yiyorsun. Nelsson, çok kritik müdahale yaparak topu kesiyor gidip gol atıyorsun. Bunlar çok ince detaylar ama sene sonunda seni mutlu edecek detaylar"