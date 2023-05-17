Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kazandı.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri yıldız futbolcusu Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.
A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı.
İşte Kahveci'nin İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi...
"ICARDI'Yİ HER MAÇ SONU KONUŞUYORUZ"
"Galatasaray formda olan İstanbulspor'a karşı nokta bir galibiyet aldı. Icardi'yi her maç sonu konuşuyoruz.
Attığı gollerle puanları alıyor. İnanılmaz pay sahibi oluyor. Futbolda atanın da tutanın da iyi olacak"
"TÜRKİYE'NİN EN İYİ OMURGASI GALATASARAY'DA"
"Senin omurgan da iyi olacak. Muslera, Nelsson, Torreira... Türkiye'nin en iyi omurgası Galatasaray'da. Icardi, panenkadan sonra işi epeyce ciddiye aldı. Omurgan sağlamsa ligde lidersin"
"GALATASARAY TARAFTARI İÇİN ARTIK DAKİKA GEÇMEZ"
"Oliveira, ilk yarı neden çıktı bilmiyorum ama aldığım 10 nottan 8'i Oliveira'ydı. Galatasaray bugün en yakın takipçisine 8 puan fark attı.
Şimdi rahat bir şekilde bekleyecek. 3 maçı kaldı. Galatasaray taraftarı için artık dakika geçmez. Trabzonspor maçında puan kaybetse Fenerbahçe artık kutlamalara başlar"
"GALATASARAY REKORLAR KIRARAK İLERLİYOR"
"Geçen sezonun simsiyah bir Galatasaray'dan bugün şampiyonluğa giden bir Galatasaray var. Dursun başkandan Okan hocaya ve futbolcularına... Rekorlar kırarak ilerliyor. Deplasmanda oynadığın 15 maçta gol yemiyorsun"
SZALAI VE NELSSON SÖZLERİ
"Sacha Boey yok, sorun değil Dubois var diyorsun. Fenerbahçe'de Szalai topu kesemiyor top rakibe gidiyor gol yiyorsun. Nelsson, çok kritik müdahale yaparak topu kesiyor gidip gol atıyorsun. Bunlar çok ince detaylar ama sene sonunda seni mutlu edecek detaylar"
"FENERBAHÇE'YE 3 GOL ATAN İSTANBULSPOR, GALATASARAY'A GOL ATAMADI"
"Fenerbahçe'ye 3 gol atan İstanbulspor, Galatasaray'a gol atamadı. Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Dubois hepsi dikkatliydi"