Haberler Galatasaray Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:56
Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"ICARDI'Yİ HER MAÇ SONU KONUŞUYORUZ"

"Galatasaray formda olan İstanbulspor'a karşı nokta bir galibiyet aldı. Icardi'yi her maç sonu konuşuyoruz.

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Attığı gollerle puanları alıyor. İnanılmaz pay sahibi oluyor. Futbolda atanın da tutanın da iyi olacak"

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ OMURGASI GALATASARAY'DA"

"Senin omurgan da iyi olacak. Muslera, Nelsson, Torreira... Türkiye'nin en iyi omurgası Galatasaray'da. Icardi, panenkadan sonra işi epeyce ciddiye aldı. Omurgan sağlamsa ligde lidersin"

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"GALATASARAY TARAFTARI İÇİN ARTIK DAKİKA GEÇMEZ"

"Oliveira, ilk yarı neden çıktı bilmiyorum ama aldığım 10 nottan 8'i Oliveira'ydı. Galatasaray bugün en yakın takipçisine 8 puan fark attı.

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Şimdi rahat bir şekilde bekleyecek. 3 maçı kaldı. Galatasaray taraftarı için artık dakika geçmez. Trabzonspor maçında puan kaybetse Fenerbahçe artık kutlamalara başlar"

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"GALATASARAY REKORLAR KIRARAK İLERLİYOR"

"Geçen sezonun simsiyah bir Galatasaray'dan bugün şampiyonluğa giden bir Galatasaray var. Dursun başkandan Okan hocaya ve futbolcularına... Rekorlar kırarak ilerliyor. Deplasmanda oynadığın 15 maçta gol yemiyorsun"

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SZALAI VE NELSSON SÖZLERİ

"Sacha Boey yok, sorun değil Dubois var diyorsun. Fenerbahçe'de Szalai topu kesemiyor top rakibe gidiyor gol yiyorsun. Nelsson, çok kritik müdahale yaparak topu kesiyor gidip gol atıyorsun. Bunlar çok ince detaylar ama sene sonunda seni mutlu edecek detaylar"

Nihat Kahveci İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"FENERBAHÇE'YE 3 GOL ATAN İSTANBULSPOR, GALATASARAY'A GOL ATAMADI"

"Fenerbahçe'ye 3 gol atan İstanbulspor, Galatasaray'a gol atamadı. Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Dubois hepsi dikkatliydi"

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