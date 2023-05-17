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Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Danimarkalı defans oyuncusuna Atalanta’dan sonra İtalya’dan bir takım daha talip oldu. İşte detaylar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Kim Min-jae'nin Manchester United'a transferinin neredeyse kesinleşmesinden sonra Napoli alternatif arayışlarını hızlandırdı.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, tecrübeli stoperin yerine geçecek isimler aramaya başladı.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Ajax'lı defans oyuncusu Jurrien Timber'ı listenin ilk sırasına yazdığı, alternatif isimlerden birinin de Victor Nelsson olduğu kaydedildi.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Nelsson'un Napoli'nin stoper takviyesinin 3. adayı olduğu belirtildi.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Napoli'nin ilgilendiği diğer bir oyuncu ise Atalanta'dan Giorgio Scalvini.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Sevilla da dahil bazı takımların dikkatini çekmeyi başaran Danimarkalı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu bu sezon 32 maçta forma giyerken, 1 gol 1 asist kaydetti.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

2021 yazında Kopenhag takımından sarı-kırmızılılara transfer olan Nelsson, ilk sezonunda Marcao ile büyük bir uyum yakalamıştı.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Nelsson, Marcao ile yakaladığı uyumu Abdülkerim Bardakcı ile de yakalamayı başardı.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

24 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 77 maça çıktı.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Bu maçlarda 2 gol 1 asisti bulunuyor.

Napoli'nin 3. adayı Galatasaray'dan

Galatasaray ve Kopenhag'ın yanı sıra FC Nordsjaelland takımında da forma giydi.

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