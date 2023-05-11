GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisi için kolları sıvadı.
Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisi için kolları sıvadı.
Gösterdiği performansla Süper Lig'i sallayan Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki ilk planı olarak dikkat çekiyor.
Attığı gollerle şampiyonluk yürüyüşünde önemli payı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da Galatasaray'ın kadro yapılanmasında kritik rol oynuyor.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR!
Türkiye'deki ilgiden memnun olan Mauro Icardi de kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakıyor.
Takımın yeni sezon planları arasında yer almayan Arjantinli oyuncu ile yaz transfer döneminde yollar ayrılacak.
PSG yönetimi, transferin gözdesi konumundaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi.
Söz konusu haberde, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve Icardi için tüm şartları zorlayacağının altı çizildi.
MILAN DA PEŞİNDE!
Galatasaray'ın bu transfer girişiminde yalnız olmadığı ifade edildi.
İtalya Serie A ekibi Milan'ın da Icardi'yi kadroda görmek istediği kaydedildi.
PSG'den yüksek bir ücret kazanan yıldız futbolcu için gözden çıkarılacak yıllık maaşın da transferde belirleyici olacağı belirtildi.