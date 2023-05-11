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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettirmeyi başaran 30 yaşındaki oyuncu, taraftarın da sevgilisi konumuna geldi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin gelecek sezonki planlamasında kritik öneme sahip olan Mauro Icardi'nin bonservisi için harekete geçildi. Galatasaraylı kurmaylar, PSG ile transfer pazarlıklarına başladı. Icardi ile yola devam etmeyecek olan Fransız devi, yıldız futbolcunun bonservis bedelini belirledi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 18:40
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisi için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Gösterdiği performansla Süper Lig'i sallayan Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki ilk planı olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Attığı gollerle şampiyonluk yürüyüşünde önemli payı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da Galatasaray'ın kadro yapılanmasında kritik rol oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR!
Türkiye'deki ilgiden memnun olan Mauro Icardi de kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Galatasaraylı kurmaylar, PSG yönetimiyle Icardi için temaslarda bulunmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

KARAR VERİLDİ!
Fransız devi, geleceği merak konusu olan Mauro Icardi hakkında kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Takımın yeni sezon planları arasında yer almayan Arjantinli oyuncu ile yaz transfer döneminde yollar ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

PSG yönetimi, transferin gözdesi konumundaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Fichajes.net'in haberine göre; PSG, Mauro Icardi için 10 milyon euro'luk bir fiyat biçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

Söz konusu haberde, Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve Icardi için tüm şartları zorlayacağının altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

MILAN DA PEŞİNDE!
Galatasaray'ın bu transfer girişiminde yalnız olmadığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: PSG'den Icardi kararı! İşte bonservis bedeli

İtalya Serie A ekibi Milan'ın da Icardi'yi kadroda görmek istediği kaydedildi.

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