GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği merak ediliyor.
Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceği merak ediliyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo tam olarak takıma adapte olabilmiş değil.
Büyük umutlarla kadroya dahil edilen İtalyan yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un ideal 11'ine girebilmiş değil.
Deneyimli hoca, Zaniolo'yu daha çok hamle oyuncusu olarak kullanıyor.
Transferdeki son durumu belirsizliğini koruyan Zaniolo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan yıldıza özellikle ülkesinin takımlarından ilgi olduğu öne sürülüyor.
Roma'dan ayrılarak sarı-kırmızılılara transfer olan İtalyan yıldızın adı sık sık Milan ve Juventus ile anılıyor.
"ZANIOLO İTALYA'YA DÖNECEK"
İtalya'da Frosinone forması giyen Giuseppe Caso, yakın arkadaşı olan Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Calciomercato'ya konuşan Giuseppe Caso, Zaniolo ile sık sık konuştuğunu söyleyerek aralarındaki sohbetten bahsetti.
Zaniolo'nun kariyerinde önemli bir tercih yaparak Galatasaray'a gittiğini söyleyen Caso, "Nicolo ile sık sık konuşuruz. İtalya Serie A'ya yükseldiğim için beni tebrik etti." dedi.
Öte yandan Caso, "Zaniolo büyümesine yardımcı olacak bir seçim yaparak Galatasaray'a gitti. Ancak eminim ki bir gün İtalya'ya dönecek" ifadelerini kullandı.