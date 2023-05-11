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GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Roma'dan kadroya katılan 23 yaşındaki oyuncu, transferde önemli kulüplerin gündeminde yer alıyor. Özellikle Milan ve Juventus'un peşinde olduğu iddia edilen Zanilo hakkında Frosinone'de forma giyen yakın arkadaşı konuştu. Zaniolo'nun yakın arkadaşı Giuseppe Caso flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 23:19
GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Deneyimli hoca, Zaniolo'yu daha çok hamle oyuncusu olarak kullanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Transferdeki son durumu belirsizliğini koruyan Zaniolo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

İtalyan yıldıza özellikle ülkesinin takımlarından ilgi olduğu öne sürülüyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Roma'dan ayrılarak sarı-kırmızılılara transfer olan İtalyan yıldızın adı sık sık Milan ve Juventus ile anılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

"ZANIOLO İTALYA'YA DÖNECEK"
İtalya'da Frosinone forması giyen Giuseppe Caso, yakın arkadaşı olan Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Calciomercato'ya konuşan Giuseppe Caso, Zaniolo ile sık sık konuştuğunu söyleyerek aralarındaki sohbetten bahsetti.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Zaniolo'nun kariyerinde önemli bir tercih yaparak Galatasaray'a gittiğini söyleyen Caso, "Nicolo ile sık sık konuşuruz. İtalya Serie A'ya yükseldiğim için beni tebrik etti." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek"

Öte yandan Caso, "Zaniolo büyümesine yardımcı olacak bir seçim yaparak Galatasaray'a gitti. Ancak eminim ki bir gün İtalya'ya dönecek" ifadelerini kullandı.

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