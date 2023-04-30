Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etmişti.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etmişti.
Transferi büyük ses getiren İtalyan futbolcu, 6'sı lig olmak üzere toplam 7 maça çıkıp 3 gol, 1 asist kaydetti.
Sezon sonu için adı İtalya'nın dev kulüpleri Milan ve Juventus'la anılan Zaniolo hakkında menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi.
Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ile Marco Busiello, 23 yaşındaki futbolcu hakkında İspanyol basınına dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Relevo'ya konuşan ikiliden Vigorelli, Barcelona'nın devre arası transfer döneminde Zaniolo ile ilgilendiğini açıkladı.
Vigorelli, "Nicolo, ocak ayı transfer döneminde Barcelona'nın listesindeydi, bu bilgi doğru. Onu istediler fakat maalesef finansal sebeplerden ötürü bu transfer gerçek olmadı." ifadelerini kullandı.
Marco Busiello ise Zaniolo'yla ilgili olarak şunları söyledi:
"Zaniolo genellikle olgunlaşmamış futbolcu olarak damgalanıyor ama unutmayalım ki o hala çok genç."
"Genç yaşında iki önemli sakatlık yaşadı ve yaşam tarzı sayesinde bazı şeylerin psikolojik olarak üstesinden gelebildi. Hala büyümek için çok fazla alanı var."
"Baskılardan uzaklaşmak kendini bulmasına yardımcı olacaktır."