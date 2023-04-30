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Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun menajerleri Claudio Vigorelli, İtalyan futbolcu için çarpıcı bir itirafta bulundu. İspanyol basınına konuşan Vigorelli, ocak ayında Barcelona'nın Zaniolo ile ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar… (fotomac.com.tr - dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 17:27
ARDA AKDENİZ
Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etmişti.

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Transferi büyük ses getiren İtalyan futbolcu, 6'sı lig olmak üzere toplam 7 maça çıkıp 3 gol, 1 asist kaydetti.

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Sezon sonu için adı İtalya'nın dev kulüpleri Milan ve Juventus'la anılan Zaniolo hakkında menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ile Marco Busiello, 23 yaşındaki futbolcu hakkında İspanyol basınına dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Relevo'ya konuşan ikiliden Vigorelli, Barcelona'nın devre arası transfer döneminde Zaniolo ile ilgilendiğini açıkladı.

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Vigorelli, "Nicolo, ocak ayı transfer döneminde Barcelona'nın listesindeydi, bu bilgi doğru. Onu istediler fakat maalesef finansal sebeplerden ötürü bu transfer gerçek olmadı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

Marco Busiello ise Zaniolo'yla ilgili olarak şunları söyledi:

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

"Zaniolo genellikle olgunlaşmamış futbolcu olarak damgalanıyor ama unutmayalım ki o hala çok genç."

Galatasaray'da Zaniolo'nun menajerinden itiraf!

"Genç yaşında iki önemli sakatlık yaşadı ve yaşam tarzı sayesinde bazı şeylerin psikolojik olarak üstesinden gelebildi. Hala büyümek için çok fazla alanı var."

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