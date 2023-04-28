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Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş kritik derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da oynanacak maçı değerlendirirken 3 puana yakın olduğunu düşündüğü takımı açıkladı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 07:38
Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

SİNAN VARDAR - DERBİ NE OLUR?

Bu sezon ligde üç büyüklerin ağırlıkları oldukça hissediliyor. Trabzonspor'un ve Başakşehir'in ligden erken kopmaları, Anadolu takımları diye tabir ettiğimiz ekiplerin düşük performansı, Adana Demirspor haricinde üç büyükleri zorlayacak bir takımın olmaması hem dikkat çekici hem de rekabeti minimum düzeye inmesine neden oldu.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

Ligde şampiyonluk yarışında tabii ki de kabul etmek gerekiyor ki G.Saray büyük bir avantaj yakalamış durumda. Sarı-kırmızılılar; F.Bahçe'nin 6, bir maçı fazla olan Beşiktaş'tan da 8 puan önde...

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

Beşiktaş, Ismael döneminde kaybettiği basit puanlara hayıflanırken, Jesus'un deneme tahtasına çevirdiği F.Bahçe'nin de eline geçen fırsatları değerlendirmemesi G.Saray'ın şampiyonluk şansını daha da artırdı.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

Tabii bir de TFF'nin deprem sonrası ligden çekilmek zorunda kalan takımlarla ilgili aldığı anti demokratik karar da Beşiktaş'ın aleyhine oldu. Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla taraftarlarına umut veriyor. Takımın form düzeyi her geçen hafta yükselirken; Mert Günok, Aboubakar ve Redmond'un başarılı performansları siyah-beyazlı takımın yükselişinde büyük rol oynuyor.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

BEŞİKTAŞ'IN ARTILARI

Hafta sonu Dolmabahçe'deki derbide her şeyden önce iki takımdan da iyi bir futbol bekliyorum. Saha ve seyirci avantajıyla Beşiktaş'ın 3 puana daha yakın olduğunu düşünüyorum. G.Saray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Karagümrük maçında savunmasının baskıya karşı birçok hata yaptığı görüldü. Şenol Güneş'in de erken bir gol bulmak için derbide özellikle ilk 20 dakikada baskıyla sarı-kırmızılı takımın savunmasını hataya zorlayacağını düşünüyorum.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

GÖZÜM CENK TOSUN'DA

Rachid Ghezzal ve Tayyip Talha'nın sakatlığı Beşiktaş için önemli bir dezavantaj. Redmond'un organizasyonu Beşiktaş'ın hücum gücüne yön verecek. Ben bu derbide aklıyla, gücünü birleştiren Cenk Tosun'un da önemli pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın son haftalarda takım olarak kazanmayı alışkanlık haline getirmesi, siyah-beyazlı takımın en önemli artısı. Orta sahada Amir, Gedson ve özellikle de Salih'in bitmez tükenmez enerjisine derbide büyük ihtiyaç olunacak. Tabii bir de Necip, Tayfur gibi sonradan oyuna giren oyuncuların da takımın gücüne güç katması Beşiktaş'ın rakipleri için sıkıntı yaratıyor.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Galatasaray bu sezon teknik direktör Okan Buruk'la iyi bir sezon geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takım; Oliviera, Boey, Rashica, Mertens ve tabii ki de Icardi'yle tam bir yıldızlar topluluğu. Bu kadar çok komutanın olduğu bir takımın yüksek performans göstermesini Okan Buruk'un başarısı olarak görüyorum. Tabii bir de bu önemli transferlere imza atılmasını sağlayan perde arkasındaki isim; hayatını G.Saray'a adamış scouting ve performans uzmanı Emre Utkucan'ın hakkını teslim edelim. Keşke her kulübümüzde Utkucan gibi futbolu iyi bile profesyoneller görev alsa!

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

Beşiktaş ve Galatasaray derbisi; umarım iki güzide kulübümüze yakışan bir mücadele olur. Benim kalbim Beşiktaş'la... Bu köşe yazısını kaleme aldığımda rastladığım sevgili Abdullah Kiğılı maç skoruyla ilgili, "Beşiktaş 2-0 kazanır" dedi. Umarım haklı çıkar. Ama sonuç ne olursa olsun, hakemi konuşmadığımız, kavganın olmadığı futbol dolu bir 90 dakika olsun.

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