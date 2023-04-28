Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini!

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Galatasaray bu sezon teknik direktör Okan Buruk'la iyi bir sezon geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takım; Oliviera, Boey, Rashica, Mertens ve tabii ki de Icardi'yle tam bir yıldızlar topluluğu. Bu kadar çok komutanın olduğu bir takımın yüksek performans göstermesini Okan Buruk'un başarısı olarak görüyorum. Tabii bir de bu önemli transferlere imza atılmasını sağlayan perde arkasındaki isim; hayatını G.Saray'a adamış scouting ve performans uzmanı Emre Utkucan'ın hakkını teslim edelim. Keşke her kulübümüzde Utkucan gibi futbolu iyi bile profesyoneller görev alsa!